Serie D, il Ligorna chiude con un pari contro il Casale

Non aveva nulla da dire in classifica, ma il pari strappato dal Ligorna al Casale è comunque una chiusura ottima per i genovesi nel campionato di Serie D. I ragazzi di Roselli infatti dopo aver vinto contro le prime due in classifica, Novara e Sanremese, fermano sull'1-1 la terza forza del campionato, il Casale che parteciperà ai playoff. Oltre alla permanenza in categoria, con 48 punti, i biancoblu possono così festeggiare per l'ennesimo risultato importante di un'annata da incorniciare.

La gara parte a ritmi lenti, facile immaginarlo alla vigilia viste le poche motivazioni. Al 18' Atzori ferma Amayah in uscita, cinque minuti dopo ancora Casale con Gatto che va vicinissimo al gol di testa.

La seconda parte gara è decisamente più emozionante anche perché al 51' proprio Gatto sblocca l'incontro spingendo in rete il cross di Candidido. Il Ligorna però non esce dal match, anzi, Cericola colpisce il palo al 63', è il preludio alla rete di Donaggio che arriva cinque minuti più tardi. Poi lo stesso Donaggio ha l'occasione per portare a Genova i tre punti, ma Gianola salva sulla linea.

Il tabellino di Casale-Ligorna 1-1

Casale-Ligorna 1-1

MARCATORI: 6’st Gatto (C), 23’st Donaggio (L).

CASALE FBC: Guerci, Darini (1’st Casella), Gianola, Candido, Mullici, Montenegro, Amayah (16’st Forte), Onishchenko, D’Ancora (26’st Martin), Gatto (26’st Silvestri), Cannia (11’st Albisetti). All. Sesia.

SCD LIGORNA: Atzori, Calcagno, Scannapieco, Bacigalupo, Gomes (19’st Donaggio), Lipani (19’st Gerbino), Cericola (36’st Orlando), Cipolletta, Lala (14’st Placido), Garbarino, Silvestri. All. Roselli.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Assistente 1 Andrea Perali di Chiari; Assistente 2 Bruno Galigani di Sondrio).

NOTE: Ammoniti Montenegro (C), Gatto (C) .