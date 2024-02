Carrarese-Sestri Levante, le probabili formazioni: tridente pesante per Barilari

Serata calda per il Sestri Levante che sfida la Carrarese, già battuta all'andata, e sogna una nuova impresa contro una big del campionato. Barilari ha già fatto lo scalpo a Perugia e Torres nelle ultime settimane e con altri punti potrebbe uscire dalla zona play out, obiettivo a sole due lunghezze di distanza dagli attuali 28. Non sarà di certo facile perché gli avversari sono terzi in classifica e sono in grande forma.

Anche per questo Barilari, che alla vigilia ha spiegato come il gruppo sia spremuto dai troppi viaggi, il Sestri infatti non ha mai giocato in casa in questa stagione, schiererà i migliori. Davanti ad Anacoura, Regini si sposterà a sinistra con Oliana e Pane centrali, in mediana Sandri dovrebbe vincere il ballottaggio con Raggio Garibaldi. In attacco già scelto il tridente di qualità con Forte e Clemenza ai fianchi di Fossati.

Calabro schiera invece la sua Carrarese con il 3-4-3 in cui Palmieri e Panico accompagneranno Capello in attacco. In mezzo al campo Della Latta, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Imperiale, Di Gennaro e Illanes.

Carrarese-Sestri Levante, le probabili formazioni

Carrarese (3-4-3) Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Palmieri; Capello

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini; Candiano, Sandri, Parlanti; Clemenza, Fossati, Forte

Carraese-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida di questa sera alle 20,45 tra Carrarese e Sestri Levante sarà trasmessa in diretta tv al canale 251 di Sky e in streaming su NOW TV oltre che sulla App Sky Go.