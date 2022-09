Carrarese-Entella, le probabili formazioni del big match di Serie C

L'Entella per rialzarsi dopo la sconfitta con il Rimini, la Carrarese per continuare a correre da sola in testa alla classifica a puntegggio pieno. Arriva così già alla terza giornata la sfida tra due delle più accreditate contendenti per la promozione in Serie B.

Volpe recupera Chiosa ma il centrale probabilmente andrà in panchina lasciando il posto a Sadiki e Pellizzare davanti a De Lucia. Sugli esterni Zappella e Favale sono in vantaggio sulla concorrenza, mentre in mediana dovrebbe rivedrsi il trio titolare con Paolucci regista e i due scudieri Rada e Tascone. Sembrano fatte anche le scelte in attacco con Zamparo che torna titolare e Faggioli che dovrebbe prendere il posto di Merkaj.

Nella Carrarese di Dal Canto attenzione agli ex Cicconi e Capello, entrambi titolari, con l'attaccante già a quota tre reti in campionato. Confermatissimo il 3-5-2 con cui il mister arrivato al posto di Di Natale in estate punta a prendersi altri tre punti in questo inizio di stagione magico.

Carrarese-Entella, le probabili formazioni di Volpe e Dal Canto

Carrarese (3-5-2) Satalino, D'Ambrosio, Marino, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Mercati, Della Latta, Cicconi; Giannetti, Capello

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Favale, Pellizzer, Sadiki, Zappella; Rada, Paolucci, Tascone; Clemenza; Zamparo, Faggioli.

Carrarese-Entella: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il big match di Serie C sarà trasmessmo in diretta streaming da Elevensport piattaforma in abbonamento che ormai da qualche stagione a questa parte è diventata la casa del campionato.