Carrarese-Entella, Volpe dopo la gara: “Grande reazione”

Finisce 1-1 la sfida tra Carrarese ed Entella con i chiavaresi che vanno sotto ma poi riescono a strappare un punto grazie alla rete di Daniele Dessena.

Le parole di Volpe dopo Carrarese-Entella

Il tecnico Gennaro Volpe analizza così la partita dei suoi: “La prima cosa che voglio dire è che mi dispiace per i ragazzi. Hanno avuto una grande reazione e hanno giocatouna ottima gara fuori casa. Dobbiamo ripartitre da qui, abbiamo cercato di vincerla fino all’ultimo, peccato ma a qualcosa in questo momento difficile dobbiamo aggrapparci e quel qualcosa è lo spirito con cui siamo scesi in campo. Ci servirà per invertire questo trend negativo in un campionato che non sta andando nel migliore dei modi”.

Una bella reazione, ma ad oggi sono sei di fila le gare senza successi per l’Entella: “La squadra si allena bene – racconta Volpe – e sta cercando di uscire da questo periodo difficile, se non vinciamo da sei gare qulalcosa vuole dire. Purtroppo continuiamo a perdere pezzi, siamo in costante emergenza, ma bisogna tenere botta e cercare di riparire più forte di prima”. Oggi c’è stato l'infortunio di Silvestre, un altro difensore ko per l’Entella la cui retroguardia è ormai ai minimi termini.

“Siamo riddotti all’osso – conclude l’allenatore dei chiavaresi – speriamo di recuperare tutti il prima possibile perché otto indisponibili sono tanti. I giovani? Se sono in rosa vuol dire che ci crediamo, oggi Bruno ha sbagliato ma può capitare, ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, ho massima fidcuia in tutti quanti”.