Entella, Volpe dopo il ko con la Carrarese: "Ora lavorare e stare zitti"

La sconfitta 3-1 con la Carrarese fa arrabbiare e non poco mister Volpe che subito dopo la gara dice: “Io come sempre ci metto la faccia e mi prendo le mie responsabilità, però è arrivato il momento che le responsabilità ce le prendiamo un po’ tutti. Abbiamo perso due partite e questo non fa piacere a nessuno, né a me, né alla gente che è venuta qui oggi, né alla società. Di questo dobbiamo essere consapevoli e responsabili, dobbiamo fare qualcosa di diverso se vogliamo far punti e risultati”.

E'il secondo ko di fila che arriva al termine di un'altra gara in cui l'Entella, tra le favorite per la promozione in Serie B, non riesce ad esprimersi ad alti livelli: “Bisogna lavorare e stare zitti, è evidente che si sia qualcosa che non vada. Siamo fragili, è la seconda partita che entriamo in campo dopo venti minuti, questo ci penalizza oltremodo. Dopo i due schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a giocare, una volta riaperta la partita siamo stati ingenui a cadere nelle loro provocazioni. Non abbiamo avuto la lucidità e la forza di andarla a pareggiare. Ad oggi siamo questi, c’è da lavorare e guardare avanti”.

Un alibi in realtà ci sarebbe, l'espusione di Zamparo è sembrata una decisione sbagliata dell'arbitro, ma Volpe spiega: "Non voglio commentare gli episodi. Ora mi riguarderò la partita per capire gli errori e per cercare di correggerli, è una sconfitta che brucia, pesante, ci aspettavamo tutti qualcosina in più, ma al momento il campo dice questo”.