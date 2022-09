Entella ancora ko, l'ex Capello fa volare la Carrarese

Secondo sconfitta nel giro di quattro giorni per l'Entella che dopo il ko interno con il Rimini perde anche in casa della Carrarese, unica squadra a punteggio pieno e sempre più capolista del girone B di Serie C. Gli uomini di Volpe iniziano malissimo la gara, provano a rialzarsi ma vengono colpiti nel finale. Scatenato l'ex di turno Capello che segna una doppietta decisiva, da sottolineare però il cartellino rosso molto dubbio a Zamparo a inizio ripresa che di sicuro ha tolto qualcosa ai chiavaresi nel momento migliore.

La cronaca di Carrarese-Entella

Partenza da incubo come detto per gli ospiti che dopo ventuno minuti si trovano già sotto di due reti. Al 17' Giannetti porta in vantaggio i suoi battendo De Lucia da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quattro minuti più tardi Capello firma il bis approfittando di un'altro errore difensivo degli ex compagni e depositando in rete di testa il pallone del 2-0. L'Entella prova a scuotersi e al 31' si riporta in partita grazie a Sadiki che in mischia riporta i chiavaresi a meno uno. Poco dopo è Clemenza a sfiorare il pari con un bel sinistro che si spegne di poco a lato.

Il momento sembra buono per gli ospiti che però a inizio ripresa si ritrovano in dieci per l'espulsione di Zamparo, molto dubbio il provvedimento dell'arbitro che espelle l'attaccante dopo un colpo che non sembra violento su D'Ambrosio. La sfida è sempre pià complicata, i cambi non danno l'effetto sperato e così è Capello a chiudere i giochi a cinque minuti dal termine acnora di testa. L'ultima emozione è dei liguri con Merkaj che sciupa all'87' il pallone del possibile 3-2.