Entella nel baratro, sconfitta anche con la Carrarese

Non si vede la luce nel tunnel in cui si è infilata l'Entella in questo traumatico inizio di stagione. L'addio di Volpe ha portato sulla panchina Gallo che con il pochissimo tempo a disposizione non è riuscito a rialzare subito la squadra, sconfitta anche oggi 2-0 dalla Carrarese. E' la quarta sconfitta di fila, solo due i punti conquistati e i chiavaresi sono sempre ultimi in classifica.

Carrarese-Entella 1-0, la cronaca

Gallo cambia modulo alla sua seconda Entella, dentro il 4-3-2-1 con Disanto e Meazzi alle spalle di Santini e il rilancio di Siatounis in mezzo al campo.

La rivoluzione però non sortisce effetto, al 13' l'ex Palmieri di testa tutto solo infila De Lucia al primo affondo della Carrarese. Nel finale di tempo arriva la reazione chiavarese prima con un bel tiro di Santini e poi cn Siatounis, ma Bleve in entrambe le occasioni risponde senza troppi affanni. La serataccia dell'Entella continua nella ripresa, è il 62' quando Belloni direttamente da punizione mette la palla sotto la traversa e fa 2-0.

E' la rete che chiude la partita, l'Entella non riesce a rispondere, Gallo ci prova con cinque cambi, inserisce tutta l'artiglieri pesante (Faggioli, Zamparo, Clemenza) ma negli ultimi trenta minuti i liguri non riescono nemmeno a dimezzare lo svantaggio.