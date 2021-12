Caronnese-Sestri Levante 1-1: continua la striscia positiva di Fossati

La cura Fossati continua a funzionare in casa Sestri Levante. L’allenatore arrivato sulla panchina dei corsari al posto di Cammaroto ha vinto alla prima con il Derthona, poi ha pareggiato con Sanremese e Caronnese, oggi. Il punto nella sfida odierna fa viaggiare il Sestri più lontano dalla zona playout ora distante quattro lunghezze.

La cronaca di Caronnese-Sestri Levante

La partenza della gara è decisamente divertente, a dire il vero più per la Caronnese che inzia meglio e al 12’ trova anche il modo per passare in vantaggio con Arpino che gira in rete su azione da punizione. Poi si scatena Marquez, neoacquisto sempre più importante nell’economia del gioco rossoblu. Il fantasista sfiora il gol con un pallonetto, poi impegna Ansaldi e alla fine al 37’ il Sestri trova il pari con l’incornata di Grosso.

Nella ripresa le emozioni sono meno e soprattutto mancano i gol. La sfida infatti finisce in parità perché né Esposito, né Cosentino trovano la rete e così nulla cambia fino al 90’.

CARONNESE-SESTRI LEVANTE 1-1

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto (20’ st Cretti), Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Diatta; Corno (30’ pt Argento); Ballgjini, Esposito. A disp.: Angelina, Lazzaroni, Cattaneo, Cortesi, Boschetti, Silvestre, Raso. All.: Scalise.

SESTRI LEVANTE (5-3-2): Tozaj; Podda, Pane, Grosso, Chella, Maffezzoli; Soumahoro (24’ st Ferretti), D’Ambrosio, Cirrincione; Mesina, Marquez (43’ st Gonella). A disp.: Ventura, Parlanti, Diakhate, Bianchi, Furno, Costa, Gaddini. All.: Fossati.

ARBITRO: Franzò di Siracusa.

MARCATORI: 12’ Arpino, 37’ Grosso.