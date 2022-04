Ligorna, contro la Caronnese per blindare la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Caronnese

L'obiettivo è a portata di mano, ma c'è bisogno di un ultimo sforzo per riuscire a raggiungerlo. Il Ligorna nella terzultima giornata del campionato di Serie D, girone A, sfida la Caronnese per infilare la seconda vittoria di fila e volare a quota 49 dove potrebbe essere virtualmente irraggiungibile dall'Asti, ad oggi ultima qualificata ai playout.

Non sarà facile però perché la Caronnese, che di punti ne ha 47 uno in più quindi, ha lo stesso obiettivo, chiudere subito la pratica per evitare problemi nel finale. I padroni di casa tra l'altro arrivano dal successo esterno sull'Imperia, secondo nelle ultime tre gare dopo quello con il Borgosesia.

Il Ligorna dal canto suo però è imbattuto da tre partite e ha fatto il pieno di entusiasmo caldano il poker mercoledì scorso contro la Sanremese seconda della classe, ennesima big caduta contro la squadra di Roselli. Nelle precedenti due sfide i genovesi avevano pareggiato con Vado e Derthona, uno sprint che adesso fa guardare la classifica con il sorriso. Domenica è il primo match ball con orecchio rivolto anche a Saluzzo-Asti.