Ligorna, verso la Caronnese: Roselli "Tanti giovani in campo, vogliamo vincere"

Potrebbe essere la domenica della festa per il Ligorna che sfida la Caronnese e con tre punti avvicinerebbe il traguardo salvezza, anzi potrebbe addirittura tagliarlo. Tutto senza passare dai playout, non male per una neopromossa. Alla vigilia parla mister Roselli, squalificato dopo il rosso con la Sanremse, che parte dall'analisi dell'avversario: "Loro sono allenati da un mio ex giocatore, Scalise, avuto sia a Grosseto sia a Cosenza. Un tecnico giovane con idee chiare. Quando era arrivato a Genova per la sfida contro di noi la sua panchina era un pochino a rischio ma si è adattato subito. Aveva iniziato con idee forse un po’ esagerate per la categoria, trovando poi un compromesso tra le due cose. Di lì in poi striscia importante di risultati e salvezza matematica contro l’Imperia. Ora hanno un punto in più di noi e vorremmo superarli, salvandoci così matematicamente. Sarà una partita con molti giovani in campo e noi dobbiamo fare risultato»

Questo il commento sulla condizione della squadra: "La condizione della squadra è buona. Abbiamo fuori Calcagno per la squalifica di due giornate e Donaggio per somma di ammonizioni. Abbiamo però il vantaggio che sarò io fuori (ride, n.d.r.) in quanto squalificato. Faremo fare il suo esordio a Stefano Conti".