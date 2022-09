Rincari Luce e Gas, il grido d'allarme dell'Arenzano: "Così si va verso il collasso"

Il caro bolletta pesa su imprese, famiglie e non solo. Anche le società sportive sono colpite e oggi l'Arenzano, club la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza, sui propri profili social svela l'aumento che rischia di pesare moltissimo sull'attività svolta. Nel 2021 i costi per luce e gas tra Luglio e Agosto sono stati di 2312 euro, nel 2022 invece l'aumento ha portato la cifra a quota 8040 euro.

Il Direttore Generale Marzano lancia l'allarme: "La situazione odierna e le previsioni porteranno al collasso non solo le società sportive ma l'intero sistema Italia, inutile tenere la testa sotto la sabbia. Ci vuole l'impegno di tutta la classe politica per porre freno a questa speculazione. Al momento abbiamo ricevuto solo qualche promessa e non vedo la volontà per la risoluzione. L'inverno è alle porte e porterà un effetto domino devastante su tutta l'economia e le famiglie. Non possiamo reggere economicamente rincari tra il 270% (odierno) ed il 500% (previsto), regoliamoci tutti e prepariamoci al peggio".