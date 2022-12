Carcarese-Praese non s'ha da fare, secondo rinvio in dieci giorni

Carcarese-Praese sta diventando una partita quasi "maledetta". Le due formazioni si dovevano affrontare il 7 dicembre in Coppa Italia di Promozione, in un decisivo per l'accesso alla finale. La sfida però è stata rinviata a causa della nebbia, l'arbitro aveva provato a far partire l'incontro ma dopo appena dieci minuti i 22 in campo erano dovuti tornare negli spogliatoio per mancanza di visibilità.

Un incidente di percorso che non rimane l'unico nella storia della partita. Domani infatti era in programma la sfida di campionato tra le due compagini con la Praese impegnata nel lungo testa a testa in cima alla classifica con il Pietra Ligure e i padroni di casa a metà classifica con 19 punti a più cinque sulla zona playout. Anche questa volta però la partita non si giocherà, il campo del Corrent è completamente innevato dopo l'ultima perturbazione e così la gara è stata rinviata a data da destinarsi, nella speranza che sia il match di campionato che quello di Coppa Italia possano essere finalmente giocati.