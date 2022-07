Sampdoria, diploma da ragioniere per Caputo

L'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo, 34 anni, si è diplomato ragioniere. Nella giornata di sabato 2 luglio 2022 ha sostenuto l'esame di maturità presso l'istituto tecnico parificato 'Alessandro Volta' di Bari.

Per il voto finale bisognerà aspettare il 6 luglio. Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Ho risposto a tutte le domande che mi hanno fatto i professori, mi hanno messo a mio agio, per me è stata una bella soddisfazione dopo un anno di preparazione, non è stato facile conciliare lo studio con allenamenti e partite. Ho avuto più ansia davanti alla commissione che a tu per tu col portiere, quello è il mio habitat".

Una bella soddisfazione per il bomber blucerchiato, autore di 11 goal nell'ultima stagione, la quarta consecutiva con la doppia cifra in Serie A dopo quelle con Empoli (16 gol nel 2018/19) e Sassuolo (21 gol nel 2019/20 e 11 nel 2020/21).