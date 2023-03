Una canzone per Vialli sul molo di Quinto: l'iniziativa di Strimpelli e De Scalzi

Una canzone per Gianluca Vialli con videoclip girato presso l'ormai celebre molo di Quinto reso indimenticabile dall’ultima scena del film La bella stagione". Si intitola 'Luca', scritta da Manolo Strimpelli e arrangiata da Aldo De Scalzi, dedicata al compianto campione cremonese. I due artisti si sono recati nei giorni scorsi a Quinto per registrare alcune scene per il videoclip.

"È una ballad - spiega Strimpelli - una canzone vecchia maniera per intenderci, senza autotune o altre stregonerie simili, un pezzo viscerale e rigonfio di sentimento, dedicata al più grande di tutti e che vede come protagonista il molo, luogo simbolo del tributo, della memoria ma anche dell' incontro. Sono felice che sia piaciuta ad Aldo, oltre che un amico lo ritengo uno dei più talentuosi musicisti italiani, ha vinto 3 David di Donatello per le sue colonne sonore e condividere un lavoro con lui per me è motivo di grande soddisfazione, il suo arrangiamento è di grande qualità, sensibilità e gusto".

Il brano interpretato da entrambi è suonato dalla Blue Circled Band composta da: Diego Servetto (tromba), Franco Merlo (Sax Tenore), Denis Trapasso e Antonio Olivieri (trombone), Marco Matta (Lap steel guitar), Alessandro Pelle (drum) e Massimo Trigona (Basso fretless). Il videoclip sarà pubblicato ad aprile molto probabilmente il 6 sulla seguitissima pagina fb: "Banda di Cialtroni" e successivamente su tutte le principali piattaforme.