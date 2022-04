Il Rapallo Rivarolese stende il Canaletto ed è secondo

La cura Podestà continua a dare i suoi frutti. Il Rapallo Rivarolese mette in fila la terza vittoria di fila con il suo nuovo allenatore e adesso è secondo in classifica nei playoff di Eccellenza, da solo, a due punti dalla capolista Fezzanese. I bianconeri grazie al 2-0 sul campo del Canaletto staccano la concorrenza di Campomorone e Albenga entrambe ora sotto di due punti.

La partenza di gara vede però subito pericolosi i padroni di casa con Bilone che di testa sfiora la traversa e quindi il vantaggio. Uno spavento che sveglia il Rapallo capace di impegnare a metà tempo due volte gli avversari, prima è Zunino a costringere alla grande parata Raffo, poi il portiere si ripete su Chiarabini.

Nella ripresa però la banda bianconera continua a spingere sull'acceleratore e al 52' riesce a passare in vantaggio con il bomber Zunino, vero e proprio trascinatore tecnico della squadra anche nella nuova era Podestà. Il sigillo sul successo arriva al 74' con Paterno che blinda il risultato e tre punti fondamentali per continuare a sognare la promozione in Serie D.

Nella prossima giornata il Canaletto se la vedrà con il Campomorone Sant'Olcese terzo della classe, mentre il Rapallo gocherà al Macera il big match con l'Albenga,l'altra terza a meno due dai bianconeri.