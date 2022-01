Canaletto Sepor-Busalla 2-2: tante emozioni, ma nessuna vincitore

Il pari alla fine lascia scontenti tutti, tranne i presenti al match che vedono Canaletto e Busalla fermarsi sul 2-2 al termine di una gara emozionante. I tre punti avrebbero permesso ad entrambe di fare un bel salto in classifica e invece i padroni di casa salgono a 19 punti ma restano fuori dalla zona playoff e il Busalla non va oltre quota 17 con il quinto posto che resta comunque lontano quattro punti.

Canaletto-Busalla 2-2: la cronaca del match

La gara inizia con una lunga fase di studio in cui le due squadre non riescono a farsi male. Così al 21’ Da Pozzo impegna Bagon, ma bisogna aspettare fino al 32’ per il primo gol di giornata. Raiola, appena arrivato e all’esordio con la maglia del Busalla, porta avanti i suoi con una bella conclusione su assist di Boggiano.

Il Canaletto risponde in apertura di ripresa, al 48’, con Marte che pareggia grazie al passaggio vincnete di Poli. Nella ripresa le emozioni si moltiplicano e il Busalla passa di nuovo in vantaggio ad un quarto d’ora dalla fine con Ndiaye. I padroni di casa però non ci stanno, partono all’attacco e il forcing viene premiato proprio quando tutto sembra finito. E’il 94’ quando Maggiari si presenta dal dischetto, sbaglia, ma per sua fortuna è il primo a giungere su pallone dopo la ribattuta e infila così in rete. Nel caldissimo finale spunta anche un cartellino rosso per Ferrando del Busalla.