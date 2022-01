Canaletto-Atheltic Albaro 2-1: ribaltone all’ultimo minuto

Finisce 2-1 la sfida tra Canaletto Sepor e Athletic Albaro con i padroni di casa che volano al quarto posto con 22 punti, raggiungendo il Rivasamba, e scavalcando proprio i genovesi. Un successo thrilling che arriva al 92’ minuto e dopo che la squadra di casa è stata anche in svantaggio.

E’infatti l’Albaro a mettere subito la testa avanti, è il 10’ quando Pagano dal dischetto batte Raffo e porta avanti i suoi. L’Athletic però non si ferma e con D’Arrigo, Pagano e Gaspari mette più volte i brividi al Canaletto. La sfida sembra così indirizzata, ma nella ripresa i padroni di casa rialzano la testa.

Al 75’ Bartoletti con un super intervento leva dall’incrocio il tentativo, deviato, di Da Pozzo. E’il preludio al pari che arriva al 79’ e con merito, è Rossi a infilare la palla in rete. Il finale diventa così incandescente, al 90' Parigi viene espulso e al 92’ il risultato cambia ancora. Da Pozzo scappa a destra e centra per Valentini che tocca in porta il gol che vale la vittoria di oggi e il volo in classifica del Canaletto che è sempre più iscritto alla corsa playoff del campionato di Eccellenza nel girone B.

Per l'Albaro è la seconda sconfitta di fila all'ultimo minuto, anche il big match dell'ultimo turno contro il Baiardo si è conluso male per l'Atheltic sconfitto 3-2 dalla rete di Napello al 94'.