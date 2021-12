Camporosso-Praese 0-4: la capolista regala ancora spettacolo

Trenta punti in dodici gare, zero sconfitte, unica squadra ancora imbattuta nel torneo, e soprattutto il primo posto nel girone A di Promozione. La Praese non si ferma più e oggi spazzia via il Campomorosso che resta nei piani bassi della classifica. Il 4-0 finale certfica il grande stato di forma dei genovesi che restano a più due sul Borghetto, ma piazzano comunque una mini fuga sulle altre. Oggi infatti nel match tra il Serra Riccò e la Voltrese, rispettivamente terza e quarta il risultato è di 1-1 e così la Praese guadagna due punti su un paio di inseguitrici.

La cronaca di Camporosso-Praese 0-4

La capolista del torneo parte subito forte e dopo appena nove minuti è già davanti con il solito Fedri che in contropiede risulta imprendibile per tutta la difesa avversaria. E’l’unico squillo del primo tempo, ma è nella ripresa che la Praese dilaga e non lascia spazio per l’eventuale ritorno degli avversari.

Al 49’ su azione da calcio d’angolo Stabile si ritrova il pallone all’altezza del duischetto e non sbaglia piazzando il pallone dove il portiere non può arrivare. Passano appena quatro minuti e la pratica viene chiusa con la doppietta personale di Fedri che su assist di Cisternino, salta un avversario e poi fredda il portiere avversario. La ciliegina sulla torta arriva al 75’ con il gol su punizione di Moranndo che vale il poker e ancora il primo posto in classifica.