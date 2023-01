Campomorone Sant'Olcese, basta un tempo per battere il Forza e Coraggio

Una gara sulla carta compplicata risolta in soli 45 minuti. Il Campomorone Sant'Olcese batte 3-1 il Forza e Coraggio neopromossa che prima della gara era seconda in classifica e sale in sesta posizione in Eccellenza a soli due punti dal secondo posto occupato dalla Lavagnese.

Una prova di forza per i padroni di casa che risolvono la pratica nel primo tempo. Il vantaggio arriva già al 5' con Fassone su rigore concesso per fallo di Maglione su Galluccio. Il raddoppio arriva al 27' con Lepera che di testa non lascia scampo al portiere avversario. Lo show non è però ancora finito, passano infatti solo cinque minuti e sono tre: Salvini mette in mezzo un pallone velenoso e Cerchi lo infila nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario.

La partita è in ghiaccio, ma nella ripresa il Forza e Coraggio reagisce d'orgoglio, al 75' Chiriaco respinge sulla linea la conclusione di Erpen che al minuto 81 trova il gol che accorcia le distanze, il bomber degli ospiti trasforma il calcio di rigore che vale però solo il gol della bandiera. E'infatti troppo tardi per riuscire nella rimonta.

Il Campomorone Sant'Olcese si rilancia così in classifica e ritorna alla vittoria dopo due giornate in cui aveva collezionato solo un punto con il pareggio sul campo del Rivasamba e la sconfitta interna con la Lavagnese, domenica il match con il Finale per cercare di andare all'assalto del secondo posto.

Campomorone Sant'Olcese-Forza e Coraggio 3-1: il tabellino

Reti: 8' Rig. Fassone, 27' Lepera, 32' Aut. Cerchi, 81' Rig. Erpen

Campomorone S.O.: Prisco, Traverso, Galluccio, Zanoli, Chiriaco, Dolcini (78° Corelli), Chiarabini (68° Zola), Raja, Lepera (68° Maggiari), Fassone, Salvini (78° Chirone).

A disp: Rainone, Mazzolini, Galvani, Nesticò.

All. De Lucia.

Forza e C. 1914: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Benassi, Zambarda, Natale (46° Cenderello), Verona (88° Ratti), Cerchi, Maglione (29° Tonelli N.), Erpen, Shqypi.

A disp: Biagioni, Piazza, Arena, Tornari, D'Imporzano.

All. Gatti

Arbitro: Sig. Lorenzo Albanese della sez. di Chiavari