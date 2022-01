Campomorone Sant’Olcese-Cadimare 4-0: Provenzano scatenato

Tutto secondo copione in uno dei due recuperi del girone B di Eccellenza di questa sera. Il Campomorone Sant’Olcese batte 4-0 il Cadimare e aggancia al quarto posto in classifica il Canaletto Sepor, confermandosi in piena corsa per i playoff. La squadra di casa domina il match segnando due gol per tempo e schiantando un Cadimare che resta penultimo con i suoi 11 punti, a più uno sul fanalino di coda Molassana.

Come detto la gara è un monologo del Campomorone Sant’Olcese in cui a mettersi in evidenza è soprattutto Provenzano, in rete tre volte in una serata per lui magica. Il bomber dei padroni di casa si sblocca al 20’ e poi si ripete a sette minuti dal duplice fischio.

Nella ripresa la musica non cambia, e arrivano altri due gol, al 57’ De Martini firma il tris mentre a dieci minuti dal termine è ancora Provenzano a servire il poker.

Il Campomorone dopo il 3-0 all’Athletic Albaro si migliora e ne segno quattro questa sera, domenica però tutto sarà più difficile perché l’avversario sarà la Fezzanese reduce da una lunga striscia di risultati utili consecutiva e seconda in classifica, ma capolista virtuale visto che è stata fermata due volte dai rinvii causa Covid a gennaio.