Il Rapallo gioca con due squalificati, vittoria a tavolino per il Campomorone Sant'Olcese

La sfida tra Campomorone Sant'Olcese e Rapallo Ruentes cambia risultato. Il giudice sportivo ha infatti accolto il ricorso della squadra attualmente quinta in classifica dandogli la vittoria a tavolino per 3-0. Per quale motivo? Il Rapallo è sceso in campo con due giocatori squalificati, Davide Canovi e Michael Scarf, entrambi inseriti in distanta, e così è arrivato il verdetto a favore del Campomorone.

Come è stato possibile? Il Rapallo in precedenza aveva giocato con il Forza e Coraggio, partita che però ha avuto una coda oltre il novantesimo a causa del ricorso proprio dei bianconeri per un errore tecnico. Il risultato non era stato omologato e quindi, in termini di regolamento, la gara non è valida per i giocatori che quel giorno dovevano scontare la squalifica, per esempio Canovi e Scharf che così con il Campomorone sono scesi in campo ma non avrebbero potuto farlo.

Il giudice sportivo ha inoltre inibito per questa vicenda il Dirigente Responsabile del Rapallo Ruentes Giuseppe Perpignano fino al 20 aprile. Dopo questa decisione il Campomorone va a 46 punti, mentre i bianconeri scendono in tezrultima con 28.