Campomorone, il successo sulla Fezzanese non basta per il secondo posto

L'impresa riesce sol a metà al Campomorone Sant'Olcese che vince contro la Fezzanese 2-0, prima e già sicura di giocare in Serie D l'anno prossimo. I padroni di casa si prendono i tre punti che però non servono a volare al secondo posto e continuare la corsa verso la promozione dall'Eccellenza, il Taggia infatti a sua volta conquista i tre punti ed è secondo al termine dei playoff.

La sfida di oggi è comunque una bella impresa perché battere la capolista non è mai semplice. Al 29' i padroi di casa passano in vantaggio con il rigore trasformato da Fassone dopo che Corengia era stato abbattuto dal poritiere avversario. La Fezzanese risponde solamente con un bolide alto di Baudi, poi però gli ospiti hanno la grande occasione con Lorenzini che su punizione non centra per pochissimo il bersaglio grosso.

Nella ripresa invece è il Campomorone Sant'Olcese a chiudere i conti al 63' con una bella azione conclusa dal solito Provenzano. Finisce così con un successo l'ottima stagione della squadra che sopratutto nel finale è apparsa in grande crescita.