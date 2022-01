Campomorone Sant'Olcese, arriva un nuovo centrocampista

Il 2022 del Campomorone Sant’Olcese non è iniziato nei migliori dei modi, domenica è arrivata la sconfitta 2-0 contro il Busalla con doppio rigore trasformato da Compagnone, mentre la domenica precedente non è sceso in campo per il rinvio della gara in programma. In questo momento la squadra è a quota 19 punti, in zona playout, ma solo a tre punti di distanza dai playoff.

Tutto è ancora in gioco e così la dirigenza non vuole lasciare nulla di intentato, per questo nelle scorse ore ha annunciato l’acquisto di Marco Righetti, centrocampista classe 1996 che potrà dare una grossa mano visto che in carriera ha giocato spesso nelle categorie superiori all’Eccellenza. La sua stagione è iniziata alla Lavagnese con quindici presenze e un gol, in precedenza aveva invece vestito le maglie di Rivasamba, Sestri Levante, Vado e Sporting Recco. Insomma un gran bel colpo per continuare a correre verso una seconda parte di stagione di successo.