Pareggio tra Campomorone e Arenzano, Corradi e De Lucia in coro: "Grande partita"

Squadra in casa

Squadra in casa Campomorone

Un pareggio bello e spettacolare che alla fine soddsifa tutti. L'1-1 tra Campomorone e Sant'Olcese permette ai padroni di casa di restare al terzo posto a meno due dalla seconda piazza occupata da Lavagnese e Cairese, e agli ospiti di continuare un campionato di grande livello subito alle spalle delle migliori.

La gara si decide tutta nella prima frazione, è il Campomorone Sant'Olcese e a passare in vantaggio con Salvini che conclude una mischia con la spizzata vincente. Il pareggio dell'Arenzano non tarda ad arrivare, al 37' è Lorenzo Damonte e depositare in rete dopo il palo colpito da Pellicciari. Le due squadre si danno battaglia fino alla fine ma nessuno riesce a portare a casa l'intera posta.

Campomorone-Arenzano 1-1: le dichiarazioni di Corradi e De Lucia

Al termine della gara è decisamente soddisfatto il mister dell'Arenzano Corradi: "E'stata una bella partita contro una signora squadra, sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno fatto una gara strepitosa. Il primo tempo è stato di livello, nel secondo siamo usciti, abbiamo alzato il baricentro e abbiamo creato anche le condizioni per fare l'impresa. Un punto su questo campo ce lo contiamo alla grande, i cambi sono stati importanti come sempre, il gruppo è stupendo, ci mettono tutto tutti, lavorano benissimo e dimostrano che le gerarchie cambiano e quindi c'è competizione sana".

Contento anche dalla parte del Campomorone Sant'Olcese De Lucia: "E'stata una bella gara, due ottime squadre che si sono affrontate a viso aperto. Siamo passati in svantaggio poi però abbiamo fatto un errore sul gol loro, ma ci sta anche perché venivamo da tre gare in una settimana. Il campionato è equilibrato, speriamo di giocarci il secondo posto che è un obiettivo alla nostra portata".