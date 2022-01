Campomorone Sant'Olcese, tris all’Albaro e volo in classifica

Vittoria 3-0 in un pomeriggio di grande festa e il Campomorone Sant'Olcese vola a 23 punti in classifica raggiungendo il quinto posto in Eccellenza, girone B, l’ultimo che vale i playoff. Successo che vale doppio perché anche l'Albaro è una candidata ad un posto al sole in classifica avendo ora 21 punti.

La partita è tutta a favore dei padroni di casa che passano in vantaggio al 21’ grazie alla punizione di Provenzano, è l’unica rete della prima frazione che regala il vantaggio al Campomorone, vantaggio che nella ripresa aumenterà e regalerà tre punti. Al 51’ è De Martini a infilare il pallone in rete, poi al 68’ la giornata nera dell’Athetlic Albaro prosegue con il cartellino rosso alzato dal direttore di gara dinnanzi a Cagliani, forse per qualche parola di troppo rivolta proprio al fischietto.

Nel finale arriva invece il tris del Campomorone grazie a Fassone, il minuto è il 72’ ma è come se fosse il novantesimo perché da quel momento in poi il risultato non cambia più. I padroni di casa festeggiano tre punti importantissimi anche perché sia l’Albaro che il Busalla hanno due gare in più, e così la concorrente più importante per il quinto posto è il Rivasamba che ha 22 punti e lo stesso numero di partite giocate.