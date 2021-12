Ufficiale, causa covid slittano i campionati dilettanti

Dopo diversi giorni di discussioni tra gli addetti ai lavori, ora è ufficiale. A causa dell'incremento dei casi di covid slitta la ripresa dei campionati dilettantistici della Liguria, dalla Promozione alla Terza Categoria. Proseguono invece Serie D ed Eccellenza, campionati di ritenuti "campionati di interesse nazionale". La decisione è stata presa dal Comitato Regionale che, attraverso il comunicato ufficiale numero 49 del 30 dicembre 2021, ha spiegato le motivazioni della scelta.

"Dal costante monitoraggio - si legge nel lungo comunicato - in relazione allo svilupparsi della pandemia e dal confronto con gli organi competenti e le società è emersa un'evoluzione preoccupante dei casi di infezione da virus, evoluzione che sta interessando in modo significativo anche le fasce più giovani della popolazione e, pertanto, dei nostri tesserati. Nell'ottica di perseguire l'obiettivo primario della tutela della salute di quest'ultimi ma nella determinata consapevolezza che lo sport in generale, e il calcio in particolare, rivestono un ruolo determinante affinché i giovani, e non solo loro, riconoscano in esso un veicolo trainante sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista fisico per resistere e combattere le particolari evidenze negative che la diffusione del virus fa emergere, in linea altresì con l'impostazione del Governo che, pur nella ricerca di tutte le soluzioni scientifiche e pratiche atte a ridurre al minimo la possibilità di espansione dei contagi, mantiene una linea di "apertura" anche in considerazione delle evidenti conseguenze negative dal punto di vista economico di un'eventuale linea di diverso indirizzo, conseguenze dalle quali ovviamente anche le nostre società sarebbero colpite a fronte degli importanti sacrifici e investimenti economici che le stesse hanno affrontato in sede di ripartenza, con lo scopo, inoltre, di permettere alle nostre associate ma soprattutto ai tesserati di adeguarsi alle normative governative di recente emanazione in tema di Green pass rafforzato".

I campionati regionali e provinciali, e quindi Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria e anche Juniores Regionale d’Elite e di Secondo Livello, Under 18 e tutte le categorie agonistiche del Settore giovanile e Scolastico maschile e femminile riprenderanno quindi il weekend del 22 e 23 gennaio 2022 e non tra 8 e 9 gennaio. "Tale riprogrammazione - specifica il Comitato Regionale - deve intendersi esclusivamente come una forma di prolungamento della sosta natalizia".