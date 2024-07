Camogli, dopo anni torna la squadra di calcio in Terza Categoria: "Iniziativa dei giovani"

Una nuova squadra di calcio a Camogli, creata da giovanissimi, tutti con meno di 25 anni, parteciperà al prossimo campionato di Terza Categoria con il nome di Camogli Football Club. I colori sociali saranno il bianco e il nero, fortemente rappresentativi per il territorio.

Claudio Pompei, consigliere delegato allo sport del comune di Camogli, fa i migliori auguri ai ragazzi e racconta: "Come consigliere incaricato allo sport, quando, da gennaio, sono stato contattato da Matteo Benenuto, Ettore Arbocò, Alessandro Terrile e Lorenzo Barabino, ho provato a star loro accanto e lo farò sicuramente in futuro, trovando in questi giovani non solo grande entusiasmo, ma un senso di identità, amore per il territorio e capacità a gestire varie situazioni, tutte caratteristiche rare. Sabato 6 luglio abbiamo invitato, alla presenza del vicesindaco Lorenzo Ghisoli, nell'aula consiliare del Comune, i fondatori della squadra, per porgere loro un saluto a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale, ma anche perché, ufficialmente, di fronte alla nostra comunità, potessero presentare la loro società, il loro progetto, il loro legame per il territorio, rappresentato anche dal logo e il percorso che li ha portati fino a qui".

"Un grazie alla Golfo Paradiso Prca e al suo presidente Agostino Revello - conclude Pompei - che informati e coinvolti da subito, hanno collaborato a questa iniziativa, trovando un accordo per fare usare il campo di Recco per gli allenamenti e per le partite interne della Camogli Football Club e vedendo questa nuova realtà come un laboratorio per i vari giocatori. Essere al fianco dei giovani e supportare le idee, le iniziative e le esigenze di tutti i cittadini sarà sempre un mio obiettivo e un onore".

"La nostra iniziativa ha ricevuto un'accoglienza entusiasta da parte delle istituzioni - racconta il giocatore Matteo Benvenuto. Già da qualche anno mancava una squadra di calcio a Camogli e il Comune ha subito appoggiato la nostra idea. Il nostro campo di casa sarà a Recco, e per questo dobbiamo ringraziare il Golfo Paradiso per la loro disponibilità a collaborare".