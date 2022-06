Lavagnese, ecco il nuovo allenatore

Una giornata di fuooo quella di oggi per la Lavagnese che in mattina ha annunciato la decisione del Tas che ha riaperto le porte del mercato ai bianconeri. Il Tribunale ha infatti in parte accolto il ricorso e così dal primo luglio la società potrà tornare ad operare nelle trattative di calciomercato per la prossima stagione. Già inviata la documentazione per il ripescaggio in Serie D, ma pronta anche la pratica per il campionato di Eccellenza, nel caso in cui non ci sarà il ripescaggio, oggi è stato annunciato anche il nuovo allenatore con questo comunicato ufficiale: "La Società comunica che, indipendentemente dalla categoria in cui sarà impegnata la prossima stagione, dal 1° luglio il nuovo tecnico dei bianconeri sarà Vincenzo Cammaroto.

Ex difensore in Serie C e D, il tecnico genovese ha guidato la scorsa stagione il Sestri Levante per essere sostituito in corsa da Fossati, Nel suo curriculum anche un campionato di Serie D vinto con il Fiorenzuola nelle vesti di allenatore in seconda.

A Vincenzo, dopo essere stato vice di Tabbiani proprio a Lavagna nella stagione 2018/19, la società dà un caloroso bentornato con i migliori auspici per una stagione di riscatto e successi."