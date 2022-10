Sestri Levante, quattro gare per capire dove puoi arrivare

Arriva la prova delle supersfide per la capolista Sestri Levante. I rossoblu sono al comando a più uno sulla Sanremese nel girone A di Serie D e se il confronto tra le prime due è stato vinto dalla seconda della classe alla prima giornata, unico ko del Sestri in questa stagione, da oggi e per il prossimo mese saranno tre gli scontri diretti.

Il Sestri Levante ormai non si nasconde più, sta vivendo un sogno che è diventato obiettivo soprattutto dopo le ultime cinque giornate, con un pokerissimo di successi che ha lanciato in orbita il giovane gruppo di Barilari.

Domenica è in programma la prima di quattro partite che di sicuro avranno un peso sulla stagione dei corsari. Al Sivori nel prossimo turno arriva il Casale quinto della classe con 17 punti e reduce da quattro partite senza sconfitte (una vittoria e tre pareggi). Sarà il primo big match, la domenica successiva sfida al Chieri che non è nel lotto delle migliori ma è nono e dopo la vittoria con il Gozzano mira a rilanciarsi. Il 13 novembre derby contro il Ligorna per il Sestri con la squadra di Roselli che ha ormai spiccato il volo ed è quarta dopo tre vittorie di fila. A chiudere il ciclo terribile sarà la sfida contro la terza in graduatoria, il Vado che ha perso contro il Ligorna domenica scorsa ma con 20 punti è l’unica che fino ad oggi ha cercato di tenere il passo delle prime. Un mese per capire dove può arrivare questo Sestri Levante che ormai non pensa più alla Serie C come un mero sogno.