Sestri Levante, un febbraio ricco di insidie

Cinque partite in un mese per continuare la propria corsa in cima alla classifica di Serie D. Il Sestri Levante si prepara ad un mese ricco di insidie con un calendario non semplice all'orizzonte. Si parte domenica prossima con la sfida all'Asti, formazione che si sta giocando i playoff e che non conosce il significato della parola sconfitta da ben sei turni.

Il calendario di febbraio del Sestri Levante

Tre giorni dopo altro avversario in grande forma, l'8 febbraio sarà sfida alla Castellanzese che è reduce da due vittorie e non perde anche lei da sei partite, risultati che l'hanno trascinata lontano dalla zona playout e che possono farle strizzare l'occhio ai playoff. Quattro giorni più tardi al Sivori arriva il Derthona, imbattuta da sette turni e tornata prepotentemente in lotta per i piani alti della classifica. La partita successiva sarà invece contro il Fossano ultimo della classe, senza vittorie e capace di collezionare solo 8 punti, sulla carta ovviamente la gara più semplice. A chiudere febbraio del Sestri Levante sarà invece il Potn Donnaz, altra formazione in crescita che non ha mai perso nelle ultime nove giornate.

Ostacoli difficili ma il Sestri non può fermarsi, i cinque punti di vantaggio sulla Sanremese sono un gap importante ma che assolutamente non chiude i discorsi promozione.