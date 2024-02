Sestri Levante, sarà un febbraio da brividi

La grande impresa contro la Torres è già finita nel cassetto del Sestri Levante. I tre punti incamerati contro la seconda della classe che per la prima volta è caduta in casa in questa stagione grazie al colpo da ko di Pane, sono stati utili per conquistare quota 25 punti e uscire dalla zona play out. Un traguardo incredibile, se si pensa che i liguri hanno il monte ingaggi tra i più bassi dell'intera Serie C e non possono utilizzare lo stadio di casa per i lavori di restyling del Sivori che, dopo essere partiti in pesante ritardo, continueranno ancora per i prossimi mesi.

Sestri Levante, il calendario delle partite di febbraio

Nonostante le evidente problematiche, Barilari ha il vento in poppa e anche una rosa più ampia dopo il mercato di gennaio, ma il bello verrà nelle prossime settimane quando il calendario sarà decisamente in salita. Venerdì sera alle 20,45 il Sestri sfiderà in trasferta il Perugia terzo in classifica a quota 43 punti e in piena forma come dimostrano le quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare.

Mercoledì alle 18,30, nel turno infrasettimanale, altra trasferta molto insidia contro la Juventus Next Gen che si è messa alle spalle l'inizio difficile e ora con 30 punti è in piena lotta per i play off. I bianconeri hanno spiccato il volo, non perdono da sette giornate e hanno vinto le ultime due di fila con Ancona e Spal. Lunedì 19 alle 20,45 il match più difficile di tutti contro il Cesena capolista che veleggia tutto solo in testa con nove punti di vantaggio sulla Torres verso la promozione diretta, i romagnoli sono una corazzata e lo stanno dimostrando con una sola sconfitta e ben 18 vittorie su 24 incontri. Il mese si chiuderà domenica 25 febbraio alle 20,45 contro la Carrarese, altra superpotenza del campionato al momento quarta grazie anche al roboante 5-1 sula Torres e all'1-0 rifilato all'Olbia nelle ultime due giornate.