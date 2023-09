Calendario Serie D: le sfide di Lavagnese e Ligorna

Pubblicati i calendari della Serie D, salvo cambiamenti saranno 7 i turni infrasettimanali che attenderanno le squadre del girone A che comprende le liguri. Soste programmate il 24 e 31 dicembre per le feste natalizie, il 17 marzo per il Torneo di Viareggio e anticipo a giovedì 28 marzo per la sosta pasquale del 31 marzo.

Le sfide della Lavagnese contro le squadre della nostra Regionegiocheranno il 10 settembre e il 7 gennaio con la Fezzanese, il 24 settembre e il 21 gennaio con il Ligorna, il 4 ottobre e il 31 gennaio con la Sanremese, il 26 novembre e il 7 aprile con il Vado e il 20 dicembre e il 5 maggio con l'Albenga. L'esordio casalingo avverrà domenica prossima 10 settembre contro la Fezzanese, mentre l'ultima di campionato si giocherà al Riboli il 5 maggio contro l'Albenga.

Per quanto riguarda il Ligorna il 10 settembre l'esordio sarà contro la Vogherese, poi prima in casa con il Gozzano. Già alla quarta la sfida contro la Lavagnese, a chiudere il campionato saranno i match con Sanremese, Pinerolo, Chisola e Derthona.