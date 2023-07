Serie B, il calendario della Sampdoria

Partenza in salita, ma "stimolante" come ha dichiarato Andrea Pirlo, e finale in discesa, o almeno così è sulla carta visto che nelle ultime tre giornate la Sampdoria affronterà tre neo promosse: Reggiana, Lecco e Catanzaro. E' nata oggi la nuova Serie B con la Samp che cercherà la pronta risalita dopo la caduta dello scorso anno, proprio come la Serie A anche in cadetteria il calendario sarà asimmetrico. Si parte il 19 agosto e si chiude il 10 maggio, il torneo non si fermerà a Natale con partite sia il 23 che il 26 dicembre, poi sosta fino al 13 gennaio. Resta ancora una casella da occupare, quella della Reggina al momento esclusa della Covisoc, ma i calabresi hanno fatto ricorso.

Il calendario della Sampdoria in Serie B

1.a Ternana vs Sampdoria (19 agosto 2023)

2.a Sampdoria vs Pisa (26 agosto 2023)

3.a Sampdoria vs Venezia (29 agosto 2023)

4.a Cremonese vs Sampdoria (2 settembre 2023)

5.a Sampdoria vs Cittadella (16 settembre 2023)

6.a Parma vs Sampdoria (23 settembre 2023)

7.a Como vs Sampdoria (26 settembre 2023)

8.a Sampdoria vs Catanzaro (30 settembre 2023)

9.a Ascoli vs Sampdoria (7 ottobre 2023)

10.a Sampdoria vs Cosenza (21 ottobre 2023)

11.a Südtirol vs Sampdoria (28 ottobre 2023)

12.a Sampdoria vs Palermo (4 novembre 2023)

13.a Modena vs Sampdoria (11 novembre 2023)

14.a Sampdoria vs Spezia (25 novembre 2023)

15.a X vs Sampdoria (2 dicembre 2023)

16.a Sampdoria vs Lecco (9 dicembre 2023)

17.a Reggiana vs Sampdoria (16 dicembre 2023)

18.a Sampdoria vs Feralpisalò (23 dicembre 2023)

19.a Sampdoria vs Bari (26 dicembre 2023)

20.a Venezia vs Sampdoria (13 gennaio 2024)

21.a Sampdoria vs Parma (20 gennaio 2024)

22.a Cittadella vs Sampdoria (27 gennaio 2024)

23.a Sampdoria vs Modena (3 febbraio 2024)

24.a Pisa vs Sampdoria (10 febbraio 2024)

25.a Sampdoria vs X (17 febbraio 2024)

26.a Cosenza vs Sampdoria (24 febbraio 2024)

27.a Sampdoria vs Cremonese (27 febbraio 2024)

28.a Feralpisalò vs Sampdoria (2 marzo 2024)

29.a Sampdoria vs Ascoli (9 marzo 2024)

30.a Bari vs Sampdoria (16 marzo 2024)

31.a Sampdoria vs Ternana (1° aprile 2024)

32.a Palermo vs Sampdoria (6 aprile 2024)

33.a Sampdoria vs Südtirol (13 aprile 2024)

34.a Spezia vs Sampdoria (20 aprile 2024)

35.a Sampdoria vs Como (27 aprile 2024)

36.a Lecco vs Sampdoria (1° maggio 2024)

37.a Sampdoria vs Reggiana (4 maggio 2024)

38.a Catanzaro vs Sampdoria (10 maggio 2024)

Il commento di Andrea Pirlo al calendario

"Sarà una stagione difficile, questo lo sappiamo. E il calendario appena stilato lo testimonia appieno". Andrea Pirlo commenta così il percorso che la sua Sampdoria andrà ad affrontare nel prossimo campionato di Serie BKT. "Avremo un inizio duro ma stimolante: giocheremo due delle prime tre partite in casa – prosegue l’allenatore blucerchiato -, davanti ai nostri tifosi, e questo non può farmi che piacere. I sampdoriani dovranno essere il nostro valore aggiunto durante tutto il percorso e noi lavoreremo per dar loro le soddisfazioni che meritano".