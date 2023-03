Sampdoria Women, le date delle sfide salvezza

Conclusa all'ultimo posto la prima parte di campionato, è il momento per la Sampdoria Women di riazzerare tutto e di cercare di restare in Serie A con le sfide della poule salvezza. Le avversarie saranno Sassuolo, Como, Parma e Pomigliano in un mini campionato con gare di andata e ritorno che scatteranno il 18 marzo e si concluderanno il 28 maggio.

Il calendario della Sampdoria Women nella poule salvezza

Dieci gare in cui cercare di non arrivare ultimi, altrimenti sarà retrocessione diretta, e nemmeno se possibile penultimi, posizione che vale il playout con una delle squadre della Serie B femminile. Le blucerchiate per questa seconda parte di stagione hanno cambiato allenatore, sarà Mango a cercare di risollevare la squadra reduce da 14 sconfitte nelle ultime 15 gare di campionato, e non Cincotta. Di seguito le date di tutte le gare della Samp nella poule salvezza:

1.a Sassuolo-Sampdoria (18-19 marzo 2023)

2.a Sampdoria-Como (25-26 marzo 2023)

3.a Riposo (1-2 aprile 2023)

4.a Parma-Sampdoria (15-16 aprile 2023)

5.a Sampdoria-Pomigliano (22-23 aprile 2023)

6.a Sampdoria-Sassuolo (29-30 aprile 2023)

7.a Como-Sampdoria (6-7 maggio 2023)

8.a Riposo (13-14 maggio 2023)

9.a Sampdoria-Parma (20-21 maggio 2023)

10.a Pomigliano-Sampdoria (27-28 maggio 2023)