Genoa, sale l'attesa per il calendario di Serie A

Il primo passo della nuova Serie A sta per arrivare, domani, mercoledì 5 luglio, verranno infatti sorteggiati i calendari del massimo campionato italiano in cui il Genoa torna dopo solo un anno di purgatorio in cadetteria. Sale quindi l'attesa per capire come sarà la partenza, sempre importante, chi saranno gli avversari delle ultime giornate, e quando il Grifone sfiderà le big del nostro calcio. Domani, mercoledì 5 luglio alle 12, tutti i dubbi verranno sciolti con il sorteggio completo di un calendario che sarà nuovamente asimmetrico e quindi con gare di andate e ritorno che non avranno la stessa collocazione come succedeva prima della rivoluzione della stagione passata.

Il calendario del Genoa in Serie A in diretta streaming

L'appuntamento è di quelli da non perdere ed è per questo che nella stanza dei bottoni del calcio italiano hanno deciso di trasmettere il sorteggio in diretta streaming in maniera gratuita sul canale Youtube della Lega Serie A. Ci sarà anche la possibilità di guardare l'evento su DAZN, ma solo per gli abbonati. La piattaforma anche l'anno prossimo trasmetterà tutte le partite del campionato, comprese quelle del Genoa.

Quando uscirà il calendario della Serie A 2023-2024

Una volta terminato il sorteggio il calendario sarà già completo di date e accoppiamenti sia per il girone di andata che per quello di ritorno, mancheranno solo gli orari delle gare che verranno comunicati successivamente. Sono già ufficiali invece le date di inizio del torneo, nel fine settimana tra il 18 e il 20 agosto, di fine della Serie A, il 26 maggio, delle soste per le Nazionali (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo) e quella dell'unico turno infrasettimanale (27 settembre). Ricordiamo che la Serie A non si ferma in questa occasione a Natale, niente sosta quindi e stagione che proseguirà anche durante le festività.