Calendario Entella: da qui a Natale chiavaresi sempre in campo di domenica

Domenica insieme all’Entella, i chiavaresi saranno in campo lunedì sera contro il Pescara per provare a rialzarsi dopo la sconfitta esterna contro il Ponetedera, poi però giochgeranno sempre nel secondo giorno del fine settimana. Volpe è stato confermato dal presidente Gozzi, non rischia ma di sicuro deve rialzare la squadra che in classifica è undicesima e fuori al momento dalla zona playoff. Troppo poco per chi vorrebbe provare la pronta risalita in Serie B dopo la retrocessione dell’ultimo anno

Il calendario dell’Entella fino a Natale

L’Entella da qui e fino al 22 dicembre giocherà sempre di domenica, questa è stata la decisione della Lega Pro che oggi ha comunicato anticipi e posticipi. Due le gare di fila alle 14,30 con Imolese e Ancona Matelica. Poi altre due alle 17,30 con Grosseto e Pistoiese, poi si tornerà iin campo di nuovo alle 14,30 con Cesena e Virtebese. Le gare da metà dicembre alla sosta invece si giocheranno tra le 17,30 e le 18 contro Reggana, Fermana e Teramo. Di seguito tutte le date e gli orari delle gare dell’Entella

GIORNATA 12 – DOMENICA 31 OTTOBRE

Entella – Imolese ore 14.30

GIORNATA 13 – DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ancona Matelica – Entella ore 14.30

GIORNATA 14 – DOMENICA 14 NOVEMBRE

Entella – Grosseto ore 17.30

GIORNATA 15 – DOMENICA 21 NOVEMBRE

Pistoiese – Entella ore 17.30

GIORNATA 16 – DOMENICA 28 NOVEMBRE

Entella – Cesena ore 14.30

GIORNATA 17 – DOMENICA 5 DICEMBRE

Viterbese – Entella ore 14.30

GIORNATA 18 – DOMENICA 12 DICEMBRE

Entella – Reggiana ore 17.30

GIORNATA 19 – DOMENICA 19 DICEMBRE

Fermana – Entella ore 17.30

GIORNATA 20 – MERCOLEDì 22 DICEMBRE

Teramo – Entella ore 18.00