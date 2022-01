Serie A anticipi e posticipi fino alla giornata 26: quando giocano Genoa e Samp

Ufficializzate dalla Lega Serie A le date di anticipi e posticipi delle prossime giornate e la programmazione televisiva dei match validi per le giornate 24, 25 e 26. Il campionato sarà fermo per la sosta nazionali nel prossimo fine settimana, tra sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, poi si riparte in quello successivo. Ecco il calendario di Genoa e Sampdoria con orari e programmazione televisiva tra Sky e Dazn.

Giornata 24

Roma-Genoa: sabato 5 febbraio, ore 15, diretta Dazn.

Sampdoria-Sassuolo: domenica 6 febbraio, ore 15, diretta Dazn.

Giornata 25

Milan-Sampdoria: domenica 13 febbraio, ore 12.30, diretta Sky e Dazn.

Genoa-Salernitana: domenica 13 febbraio, ore 15, diretta Dazn.

Giornata 26