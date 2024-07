Sampdoria, il calendario delle amichevoli in Germania: date, orari e avversari

La Sampdoria ha ufficializzato altre due amichevoli estive, saranno quindi tre, contro formazioni tedesche, quelle che si giocheranno durante il ritiro a Jena, in programma dal 14 al 30 luglio 2024.

Oltre al match già ufficializzato contro il Carl Zeiss Jena, che di fatto chiuderà il ritiro essendo programmato per martedì 30 luglio alle ore 20 all'Ernst-Abbe-Sportfeld, si giocheranno altre due partite contro

Non solo il revival europeo con il Carl Zeiss. Il ritiro 2024 della Sampdoria di Andrea Pirlo, in programma a Jena, in Germania, dal 14 al 30 luglio prossimi, si arricchisce ufficialmente di altre due amichevoli contro Dinamo Berlino e Magdeburgo.

E proprio contro la Dinamo Berlino ci sarà il debutto stagionale. La formazione, una vera e propria potenza ai tempi della 'cortina di ferro' con 10 campionati della Ddr vinti tra il 1978 e il 1988 oltre a coppe della Germania Est e partecipazioni europee, vivacchia oggi nelle serie minori. Attualmente disputa il girone nord-est della Regionalliga (la Serie D tedesca). Affronterà la Sampdoria sabato 20 luglio alle ore 17.

Sabato 27 luglio il livello si alza, perché la sfida sarà contro una pari categoria, anche se appartenente a un campionato diverso. Alle ore 15 match contro il Magdeburgo, formazione di Bundesliga 2, la serie B tedesca. Si tratta di un'altra potenza della Germania Est con tre campionati della Ddr vinti tra 1971 e 1975, sette coppe nazionali e una Coppa delle Coppe. Era la squadra in cui giocava Jürgen Sparwasser, attaccante di uno dei match più iconici giocati a un mondiale. Nel 1974 segnò la rete con cui la Germania Est superò 1-0 la Germania Ovest nei gironi, kermesse però poi vinta dai tedeschi occidentali.

Il calendario delle amichevoli della Sampdoria