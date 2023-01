Sestri Levante, sfuma Giacchino e spunta Pinna

Il calciomercato del Sestri Levante entra sempre più nel vivo. La capolista del girone A di Serie D domenica sfiderà la Sanremese seconda della classe nel big match di giornata con i rossoblu che in caso di vittoria accelererebbero ancora nella corsa alla promozione in Serie C.

Tutti concentrati sul campo e non solo perché è tempo di calciomercato e alcune voci coinvolgono anche i liguri. Per qualche giorno si è parlato dell'interessamento per il laterale Giacchino che dopo aver lasciato il Casale era tornato al Genoa pronto a trovare una nuova squadra. Il Sestri però è stato battuto dall'Asti che si è assicurato il giocatore.

Così i corsari stanno cercando altri profili e uno sarebbe il terzino della Torres Riccardo Pinna. Il ventiduenne ha giocato poco in questo inizia di stagione e potrebbe accettare di cambiare aria per tornare protagonista, per il Sestri Levante sarebbe un altro colpo di grande valore dopo quelli messi a segno in estate e nei primi mesi dell'anno tra cui il ritorno di Marco Firenze.