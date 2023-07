Il Sestri Levante accelera sul mercato: doppio colpo rossoblu

Sono giorni caldissimi per il Sestri Levante che ieri si è radunato all'Andersen per iniziare la corsa verso la prossima Serie C. Per l'inizio del campionato con ogni probabilità ci sarà da aspettare visti i ricorsi dopo le decisioni di ieri del Collegio di Garanzia del CONI, ma a Sestri nessuno vuole farsi trovare impreparato. Oggi la società ha ufficializzato due acquisti di mercato che andranno a rimpolpare difesa e centrocampo.

Calciomercato Sestri Levante: arrivano due acquisti

"L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia il tesseramento di Simone Andreis (nella foto con il presidente Stefano Risaliti). Il neo centrocampista corsaro, 21 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Albenga dove esordisce con la prima squadra in Eccellenza. Nonostante la giovane ha già indossato le maglie della Virtus Entella nel 2020-21 in Serie B (4 presenze), del Rimini nel 2021-22 in Serie D con cui vince il campionato (25 presenze e 1 gol) e della Virterbese nella passata stagione (24 presenze e 1 gol)".

Un riforzo di qualità in mediana e uno giovane per la difesa annunciato così: Un gradito ritorno nel nostro club. Edoardo Grosso, 21 anni, torna al Sestri Levante. Il difensore, già rossoblu nel 2021-22 in Serie D, è reduce da una stagione in Serie C con Arzignano Valchiampo e Fidelis Andria".