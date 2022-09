Sestri Levante, due acquisti a poche ore dalla sfida alla Sanremese

Due acquisti e poi il via al campionato. il Sestri Levante completa la sua rosa il giorno prima dell'esordio in D contro la Sanremese di domani pomeriggio. Questa il comunicato sui due nuovi acquisti: "Gli ultimi due tesseramenti da parte del Sestri Levante: il portiere Francesco Sias (leva 2005) dalla Sampdoria e il centrocampista Ivan Torri (classe 2004) dallo Spezia". Ancora due giovani per i rossoblu che proprio sui ragazzi puntano forte per un altro anno nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Domenica scatta il campionato e per i corsari sarà subito sfida durissima. Al Sivori alle 15 arriva infatti la Sanrmese, costruita per un altra stagione di alto livello dopo essere stata l'unica ad impensierire la corazzata Novara nella scorsa stagione. I rossoblu proveranno a fare il colpaccio e nel frattempo la LND ha designato l'arbtri della gara che sarà diretta dal signor Alberto Quarà di Nichelino. I collaboratori di linea saranno Federico Maria Pastore di Collegno e Gian Marco Pellegrino di Torino.