Sestri Levante, in porta si cambia

E' tempo di calciomercato in casa Sestri Levante. La società ligure, dopo l'ottimo campionato appena disputato, sta cercando di allestire una rosa che possa ripetersi, mantenendo la categoria, puntando forte sui giovani del proprio vivaio. Solo con loro però la missione è difficile e quindi è possibile che qualche tassello arrivi proprio dai prossimi mesi di trattative.

Uno dovrebbe essere il portiere. Salvalaggio ha detto addio e si è accasato al Ponte San Pietro lasciando vacante il posto di estremo difensore. Per la sostituzione i rossoblu stanno pensando ad Atzori che negli ultimi sei mesi si è distinto con ottime prestazioni nel Ligorna, sempre in Serie D.

Non c'è però solo il mercato in entrata per il Sestri Levante. I giovani gioielli della rosa rossoblu iniziano a fare gola a molti, anche in Lega Pro, per questo la società cercherà di trattenerli, anche se alla fine sarà fondamentale la volontà dei ragazzi in questione. Il Mantova per esempio sembra essere sulle tracce del 2002 Edoardo Grosso, seguito anche da un lunga lista di società in D, Sanremese e Varese per esempio. In vetrina c'è anche l'altro giovane difensore Valentino Soplantai che sembra essere ormai pronto al salto in Lega Pro.