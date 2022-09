Sestri Levante, colpo di mercato in attesa della sfida al Pinerolo

Il mercato del Sestri Levante non si ferma. Ieri è arrivata l'ufficialità di un nuovo, importante, colpo in entrata come comunicato dalla società:" Il Sestri Levante ha tesserato l centrocampista Luca Troiano, leva 2001. Il neo corsaro e' reduce da 4 stagioni in Serie D con la maglia della Folgore Caratese dove ha collezionato 61 presenze e 6 gol. La società rossoblu ha vinto la concorrenza di un paio di club di Serie C".

Un innnesto importante per i rossoblu che nel frattempo preparano la sfida contro il Pinerolo di domenica prossima alle 15. Al Sivori arriva una squadra che nelle prime due giornate ha fatto già vedere buone cose con il successo 3-2 in casa del Gozzano e il pari interno con lo Stresa Vergate. Quattro punti quindi per i prossimi avvesari mentre il Sesteri è a quota 3 ma ha già affrontato due big del campionato, alla prima giornata è arrivata la sconfitta con la Sanremese 2-1, nella seconda il successo in casa del Legnano per 1-0 grazie al gol di Pane