Pioggia di acquisti per il Sestri Levante

Quattro colpi nel giro di pochi giorni per il Sestri Levante che ha rinforzato soprattutto l'attacco orfano di Mesina finito al Casale. Farà parte del gruppo rossoblu l'esterno Davide Rovido, 21 anni, ex Cremonese, (Primavera), Crema (Serie D), Savona (Serie D) e Lavagnese (Serie D), insieme a lui arriva dal Gozzano l'attaccante Martino Cominetti, 24 anni, di Milano. Il neo corsaro ha militato nella Caronnese (Serie D), nell' OltrepoVoghera (Serie D), nella Pro Sesto (Serie D e Serie C), e nel Fanfulla (Serie D).

Spazio anche alla fantasia con Maiko Candiano, 29 anni, nato ad Offenbach am Main in Germania. Centrocampista offensivo, mezzala e trequartista all’occorrenza, ex Borgo a Buggiano (Serie C), Modica (Eccellenza), Leonfortese (Serie D), Marsala (Serie D), Akragas (Serie C), Sicula Leonzio (Serie D), Gela (Serie D), Folgore Caratese (Serie D), Pianese (Serie D) e nell'ultima stagione protagonista con il Licata, sempre in D.

Si è risolto anche un vero e proprio giallo.Il Sestri infatti ha ufficializzato il portiere Joyce Francesco Anacoura, 28enne milanese con doppia nazionalità, italiana e delle Seychelles. Ex giovanili di Inter, Parma e Juventus, Cuneo (Serie C2), Pro Vercelli (Serie B), Pontedera (Serie C), Rimini (Serie C), Casertana (Serie C), Ancona (Serie C), Cova da Piedade (Serie C portoghese) e Maritimo (Serie A portoghese). Il problema è stato che anche il Pavia aveva annunciato l'acquisto dell'estremo difensore che però ha spiegato in una lunga lettera come il suo futuro sia in Liguria.