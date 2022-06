Il Sestri Levante prova a trattenere i gioielli

L'estate del Sestri Levante è iniziata con il cambio in panchina. Fossati, che ha guidato la squadra in una seconda parte di stagione eccellente a tal punto da guadagnarsi una salvezza più che tranquilla, ha deciso di lasciare la Liguria. Così sulla panchina dei rossoblu l'anno prossimo siederà Barilari, promosso dalla Juniores. Il settore giovanile deovrà essere il serbatoio di giocatori per il futuro e così non è casuale la scelta di portare in prima squadra chi, i ragazzi, li conosce bene.

Sul fronte del calciomercato dei giocatori l'obiettivo è provare a trattenere il bomber Mesina che al primo anno a Sestri ha segnato 17 gol entrando nella classifica dei migliori cannonieri di tutto il campionato. E' corteggiato da tanti, ma la speranza è quella di continuare insieme. Più difficile la missione Soplantai, il classe 2001 ha giocato una stagione di altissimo livello e sulle sue tracce ci sono alcune società di Lega Pro.

Infine un addio certo, il Sestri Levante dovrà trovare un nuovo portiere dopo che Salvalaggio ha deciso di accettare la corte del Ponte San Pietro.