Calciomercato Sestri Levante, la lista dei partenti

Prima le uscite, senza grossi sacrifici, e poi le entrate. Il piano del calciomercato del Sestri Levante è questo e i dirigenti sono al lavoro principalmente per sfoltire la rosa andando a cedere quei giocatori che non rientrano nelle rotazioni di Barilari, o lo fanno solo marginalmente.

Uno dei settori più toccati dai "tagli" sarà l'attacco con Cericola che sta cercando una sistemazione altrove ormai da tempo, insieme a lui potrebbe lasciare Sestri almeno uno tra Busatto e Toci. I due centravanti sono chiusi da quando è arrivato Margiotta, ormai titolare inamovibile dell'attacco rossoblu, e quindi uno sembra essere di troppo. Non dovrebbe essere toccato il centrocampo mentre in difesa potrebbero essere prestati per continuare il proprio percorso di crescita i giovani Ghigliotti (20 anni) e Nenci (19 anni) che hanno collezionato rispettivamente 9 e 5 presenze in campionato.

Per quanto riguarda le entrate per ora è tutto bloccato anche se le idee anche in questo caso sono chiare. I rinforzi arriveranno a destra dove servono un terzino e un'ala, nessun nome è ancora stato accostato ai corsari che come sempre si muoveranno con un basso profilo per poi provare a piazzare la zampata come successo con Sandri e Margiotta.