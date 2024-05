Il Sestri Levante riparte dalla difesa

La lista dei nomi per il nuovo allenatore del Sestri Levante continuano ad aumentare, l'identikit non è cambiato negli ultimi giorni: nessun nome di assoluto rilievo, ma un emergente che sappia lavorare bene con i giovani. Il presidente Risaliti e il suo staff stanno vagliando diverse candidature, alcune dalla D, altri dalle Primavera di club delle serie maggiori, ma la scelta non è ancora stata fatta.

La difesa del Sestri Levante non cambia

Da questa scelta dipenderà molto del futuro anche dei giocatori, ma non di tutti. Alcuni sicuramente partiranno, Forte è destinato a partire dopo l'ottimo campionato, anche i prestiti dalle big per ora torneranno alla base, Gala e Omoregbe al Milan, Fossati al Genoa. Altro pezzo pregiato che lascerà Sestri sarà Parlanti, promesso sposo della Triestina.

Non sarà però una smobilitazione, perché il Sestri è un grande gruppo e la società si sta muovendo per cercare di blindare alcune colonne. Si parte dalla difesa con Oliana e Pane, coppia centrale straordinaria prima in D e poi in C, che è già stata confermata, così come l'esterno difensivo destro Podda che ha rinnovato fino al 2025. Nonostante alcuni corteggiatori anche Furno dovrebbe rimanere in Liguria, così il nuovo allenatore si troverà già una linea rodata e composta da tre giovani dal futuro brillante e dal capitano della squadra che anche in questa stagione si è confermato bomber con 7 reti.