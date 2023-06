Il punto sul mercato del Sestri Levante

Primi voci per il calciomercato del Sestri Levante reduce dalla promozione in Serie C e dalla vittoria dello Scudetto di Serie D. Il presidente Risaliti e tutti dirigenti sono alla ricerca delle pedine giuste da regalare a Barilari per avere una formazione competitiva che possa puntare alla salvezza tra i professionisti.

Alcuni tasselli sono già andati al proprio posto, resteranno a Sestri i centrocampisti Candiano e Raggio Garibaldi e anche la coppia difensiva Oliana-Pane. Quattro pilastri su cui costruire la squadra che verrà in cui non sarà presente il bomber Marquez, che ha deciso di restare in Serie D dopo aver vinto la classifica cannonieri del girone A nella stagione appena conclusa.

Ora i corsari vanno a caccia di un sostituto, ma non è questo l'unico obiettivo delle prossime settimane. Importante sarebbe la conferma del giovane Parlanti, protagonista anche nell'ultimo Torneo di Viareggio, e nel mirino di diversi club professionistici. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'accordo sarebbe molto vicino e l'annuncio della permanenza potrebbe arrivare a breve. In entrata si registra un'accelerata importante per Filippo Ghiani, classe 2004 dell'Atletico Uri società che milita in Serie D, sarebbe un rinforzo per la fascia destra.