​Sestri Levante, ufficiale il primo colpo di mercato

La trattativa era già impostata da tempo, ma oggi è il giorno delle firme sui contratti e dell'ufficialità: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia di aver raggiunto l’accordo con Riccardo D’Antoni in vista del prossimo campionato di Serie C.

Nato a Savona nel 2002, il neo attaccante rossoblu ha segnato 9 gol in 32 partite in Serie D con lo United Riccione nella scorsa stagione. In carriera D’Antoni ha indossato le maglie di Vado (Serie D 2019-20 al 2020-21, 29 presenze a 4 gol) e Pistoiese (Serie C 2021-22, 16 presenze e 1 rete)".

Un attaccante giovane che ha già conosciuto la prossima categoria del Sestri Levante e che da ligure proverà a fare le fortuna dei corsari. D'Antoni è probabilmente solo il primo dei rinforzi offensivi che il presidente Risaliti regalerà a Barilari. Serve anche un bomber che possa trasformare in rete la mola di gioco dei rossoblu ora che Marquez è andato via.

Nel frattempo ieri è arrivata un'altra ufficialità importante: la conferma del gioiellino Parlanti. Il giovanissimo, protagonista in questa stagione anche con la selezione Serie D al Torneo di Viareggio, rimarrà a Sestri Levante nonostante i corteggiatori non mancassero.