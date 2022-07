Il Sestri Levante rinforza la difesa

Il Sestri Levante batte il primo colpo. I rossoblu, reduci dall'ottima cavalcata con salvezza ampia e meritata nell'ultima Serie D, mettono il primo mattone per la prossima stagione ingaggiando un rinforzo per la propria difesa.

Ad annunciare il nuovo acquisto è la stessa società sui social: "Primo tesseramento del Sestri Levante. I corsari rinforzano la linea difensiva con l’arrivo di Luca Casagrande, difensore di 24 anni, nato a Genova. Casagrande è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, giocando prima nell’Under 17 e poi nella formazione Primavera. Casagrande è reduce da 4 stagioni in Serie D con la Lavagnese. Benvenuto Luca".

Un comunicato con cui inizia a muoversi anche il mercato in entrata per il Sestri Levante. Quello in uscita ha visto nei giorni scorsi l'addio del bomber Mesina che è stato acquistato dal Casale dopo la stagione passata in rossoblu condita da ben 18 gol. L'obiettivo ora per i liguri sarà trovare un nuovo uomo gol, senza fretta però, il mercato è ancora lungo.